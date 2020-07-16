حالة الطقس 16/7/2020

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا في أغلب المناطق وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتقترب من معدلاتها في بعض المناطق ويكون الجو صحوا وحارا نسبيا في أغلب المناطق وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتعود درجات الحرارة للارتفاع قليلا يوم السبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات ويكون الجو صحوا وحارا نسبيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.