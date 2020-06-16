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حالة الطقس 16/6/2020

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية والجو صحو وحار بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.