حالة الطقس 16/4/2019

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها، مرفق بكتلة هوائية رطبة، بينما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن تكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.