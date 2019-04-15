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حالة الطقس 15/4/2019

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من المناطق الغربية ويمتد الهطل تدريجياً ليشمل باقي المناطق وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.