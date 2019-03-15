حالة الطقس 15/3/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة تمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق معظم المناطق وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو غائما إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق.