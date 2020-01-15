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حالة الطقس 15/1/2020

حالة الطقس 15/1/2020

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو مستقرا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل كما يحذر من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط فوق المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار بدءا من المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق وتنشط الرياح الشرقية خاصة في المنطقة الساحلية مع هبات تتجاوز سرعتها 80كم/سا أحيانا.