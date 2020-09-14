حالة الطقس 14/9/2020

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سورية، ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة المديرية العامة للأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الإثنين، سيكون حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الطقس ليلاً لطيفاً ومعتدلاً بالمناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



من جانبها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أوضحت أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض ما بين درجة لدرجتين بشكل عام، وأيضاً الانخفاض ليلاً أصبح أوضح وستصبح الأجواء لطيفة منعشة بشكل عام.



جدير بالذكر أن التغير الكلي على الأجواء سيبدأ مع دخول سورية رسمياً بفصل الخريف أي مابين 22 أو 23 أيلول، وهناك توقعات بأن نشهد أول حالة عدم استقرار باردة نسبياً و أمطار جيدة مع دخول الخريف، حسب ما ذكرته “هوى الشام”.