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حالة الطقس 14/8/2019

تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحا والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غدا لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو صيفيا عاديا وصحوا بشكل عام يتحول إلى غائم جزئيا في المنطقة الساحلية مع فرصة لهطل أمطار محلية فوق المرتفعات الساحلية وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.