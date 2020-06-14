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حالة الطقس 14/6/2020

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام إلى غائم جزئيا فوق المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الوسطى مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.


الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلا لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.