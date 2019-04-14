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حالة الطقس 14/4/2019

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها او أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي ترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا معتدلا وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.


وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا على باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الغربية وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وتمتد الفعالية الجوية تدريجيا لتشمل أغلب المناطق .