حالة الطقس 14/3/2019

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة تمتد في طبقات الجو كافة فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة على المنطقة الغربية والجزيرة وثلجيا على الارتفاعات التي تزيد على 1600 متر .



الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا بالساعة وخاصة في المنطقة الجنوبية والغربية وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة في الجزيرة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق معظم المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية .



أما يوم السبت فيستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 14 درجة في القنيطرة و18 في اللاذقية و 19 في طرطوس .