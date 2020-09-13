حالة الطقس 13/9/2020(التغيّر الكلي على الأجواء يبدأ بعد 22 أيلول الجاري)

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سورية سيطرأ عليها انخفاض طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة المديرية العامة للأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الأحد، سيكون حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة وخاصة مساءً، في المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً يكون الطقس لطيفاً ومعتدلاً بالمناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الإثنين، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية والطقس يكون حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطول أمطار متفرقة وخاصة في المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أوضحت أن هناك انخفاض سيطرأ على درجات الحرارة في جميع المناطق السورية بدءاً من اليوم، ليكون الانخفاض ما بين درجة لدرجتين بشكل عام، وأيضاً الانخفاض ليلاً يصبح أوضح وتصبح الأجواء لطيفة منعشة بشكل عام.



يذكر أن التغير الكلي على الأجواء سيبدأ مع دخول سورية رسمياً بفصل الخريف أي مابين 22 أو 23 أيلول، وهناك توقعات بأن نشهد أول حالة عدم استقرار باردة نسبياً و أمطار جيدة مع دخول الخريف، حسب ما ذكرته “هوى الشام”.