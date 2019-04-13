حالة الطقس 13/4/2019

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في الأجزاء الجنوبية الشرقية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وشمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويبقى الجو ربيعيا دافئا وصحوا بشكل عام مع أجواء سديمية خماسينية سديمية بعد الظهر والمساء.