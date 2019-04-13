تنظيم نحو 800 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال شهر آذار الماضي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرئيلي في منطقة مصياف وتسقط عددا من الصواريخ المعادية
الإنهيار مرهون بمقدماته
خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حالة الطقس 13/4/2019

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في الأجزاء الجنوبية الشرقية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وشمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويبقى الجو ربيعيا دافئا وصحوا بشكل عام مع أجواء سديمية خماسينية سديمية بعد الظهر والمساء.