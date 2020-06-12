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حالة الطقس 12/6/2020

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.


وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


غدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية خلال ساعات المساء والليل.