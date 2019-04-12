حالة الطقس 12/4/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو ربيعيا حارا نسبيا صحوا بشكل عام مع الأجواء الخماسينية السديمية بعد الظهر والمساء .