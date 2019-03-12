حالة الطقس 12/3/2019

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام يتحول خلال ساعات بعد الظهر والمساء إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق كما تنشط سرعة الرياح الغربية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية.