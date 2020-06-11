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حالة الطقس 11/6/2020

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 70 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 70 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.