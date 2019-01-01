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حالة الطقس 1/1/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وغدا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية وثلجيا فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1200 م كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.