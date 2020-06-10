حالة الطقس 10/6/2020

أعلنت الأرصاد الجوية أنه ستؤثر في البلاد حالة عدم استقرار جوي خلال الفترة القادمة مع نشاط بسرعة الرياح وهطل زخات مطرية رعدية بدءاً من المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية الغربية مع امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



و أشار الراصد الجوي كناز كيوان إلى أن درجات الحرارة تميل اليوم للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتوقع كيوان أن تنشط الرياح الغربية مع بداية تأثير حالة عدم الاستقرار والمنخفض الجوي بعد ظهر الأربعاء لعدة أسباب أهمها ازدياد تأثير المنخفض العلوي مع الكتلة المعتدلة المرافقة له غرب البلاد والمترافق مع رياح قوية في الطبقات العليا إضافة إلى الفروقات الحرارية بين المناطق وخاصة خلال فترة الظهيرة “التسخين الأعظمي” لوجود منخفض جوي سطحي حار من الجنوب الشرقي.



ولفت كيوان إلى أن الرياح تكون اليوم الأربعاء غربية إلى جنوبية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار حيث تتجاوز سرعتها 60 كم بالساعة عند الهبات وخاصة على المرتفعات الساحلية والمناطق الجنوبية والبادية في حين تكون الرياح يوم الخميس غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم بالساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية.



وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت القادمين أشار كيوان إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار حيث تتجاوز سرعتها 50 كم بالساعة أحياناً عند الهبات ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.