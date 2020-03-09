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حالة الطقس ٩/٣/٢٠٢٠

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة والبحر خفيف ارتفاع الموج.