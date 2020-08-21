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حالة الطقس ١٩ /٨/٢٠٢٠

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا، وسديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفا بشكل عام ومعتدلا على المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية، بينما تكون في باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.