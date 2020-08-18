حالة الطقس ١٨/٨/٢٠٢٠

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، بحيث يكون الطقس صحواً بشكل عام نهاراً، وصيفياً عادياً حتى نهاية هذا الأسبوع.



وفي المناطق الشرقية والجزيرة والبادية يستمر الجو سديمياً حارّاً نسبياً.



ويكون الجو ليلاً لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية. والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ولكن مع هبّات نشطة أحياناً لاسيما في ساعات بعد الظهر. والبحر خفيف ارتفاع الموج.