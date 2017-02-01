بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق سرغايا-عطيب- جديدة يابوس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفى محافظة اللاذقية.. في منطقة جبلة.. طريق حمام القراحلة-خرايب سالم وطريق الدالية-أبو قبيس وطريق الدالية -بطموش وطريق بيت ياشوط المنيزلة جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي منطقة الحفة طريق صلنفة محطة البث وطريق صلنفة الغاب سالكتان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال-الغاب- صلنفة-القرداحة- والقرير-البلاطعنانيب وطريق مركية-مقامات بنى هاشم وطريق القرندح-الغاب غير سالكة نتيجة تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



في محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين-صلنفة وطريق جوبة برغال-شطحة وطريق عين الكروم-القرندح فى منطقة الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة القنيطرة طريق خان أرنبة /حضر سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث موضحة أن ارقام الاستعلام عن حالة الطرق هي/5411365 و5422703.