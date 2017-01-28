بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عام دمشق/بيروت موقع وادي القلع سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وجميع الطرق في منطقة التل سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا الطرق المؤدية إلى رنكوس وحوش عرب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وجميع الطرق المؤدية إلى مدينة الزبداني سالكة بصعوبة عدا طريق بلودان/الزبداني سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وان الطرق المؤدية إلى بلدة سرغايا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وأشارت النشرة إلى أن طريق دربل/عرنة وطريق خربة السودا/عين الشعرا/دربل وطريق دربل/بقعسم/قلعة جندل في منطقة قطنا وطريق يبرود/عسال الورد/ الجبة وطريق يبرود/رأس المعرة في منطقة يبرود جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا طريق الدالية/أبوقبيس وطريق الدالية/معرين/بطموش وطريق بسطوير/خرايب سالم في منطقة جبلة وجميع الطرق المؤدية إلى صلنفة/محطة البث/الغاب في منطقة الحفة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال/الغاب/وطريق جوبة برغال/القرندح وجوبة برغال/صلنفة وجوبة برغال/القرير/البلاط/عنانيب /مركية/مقامات بني هاشم جميعها سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج أما الطرق المؤدية إلى كسب فهي غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة طرطوس جميع الطرق سالكة عدا طريق الرقمة/مصياف وطريق مصياف/القدموس والطرق المؤدية لناحية الطواحين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق العنازة /التون الجرد/ الفروخية وطريق العنازة الجديدة /الشندخة/مصيات/بيت جاش وطريق نحل الجرد/ بصرمون سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة حماة كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق جورين صلنفة/شطحة/جوبة برغال/عين الكروم/القرندح وطريق بيت ياشوط/نهر البارد جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق المقوس/ظهر الجبل/ سالي/ ناحية المشنف والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها ومدينة صلخد وطريق عام شهبا /نمرة/ ناحية شقا جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق الكفر/صلخد سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب.



وفي محافظة القنيطرة كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة /حضر غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مبينة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين 5411365 و5422703 .