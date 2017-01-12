بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في منطقة قطنا في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عرنة دربل غير سالك بسبب تشكل الجليد.



وفي منطقة الزبداني كل الطرق سالكة عدا طريق عام سرغايا -عطيب- جديدة يابوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق عام سرغايا -الزبداني وطريق بلودان -الزبداني سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين صلنفة شطحة -جوبة برغال -عين الكروم -القرندح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق نهر البارد -بيت ياشوط فسالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة اللاذقية كل الطرق في منطقة القرداحة سالكة عدا طريق جوبة برغال- الغاب وطريق جوبة برغال -صلنفة وطريق الغاب -الشعرة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق مقامات بنى هاشم -مركية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



وفي محافظة طرطوس كل الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين (5411365) و(5422703).