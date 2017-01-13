أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.



وبينت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عرنة دربل بمنطقة قطنا غير سالك بسبب تشكل الجليد.



وفي منطقة الزبداني جميع الطرق سالكة عدا طريق عام سرغايا -عطيب -جديدة يابوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج أما طريق عام سرغايا-الزبداني وطريق بلودان-الزبداني فسالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين صلنفة شطحة -جوبة برغال -عين الكروم -القرندح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق نهر البارد -بيت ياشوط فسالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا طريق شطحة- جوبة برغال غير سالك بسبب تراكم الثلوج.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث.



ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بإدارة المرور على الرقمين (5411365) و(5422703).