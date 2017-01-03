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حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح هذا اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا طريق “جورين.. صلنفة.. جوبة برغال.. شطحة” وطريق عين الكروم.. القرندح وطريق ، نهرالبارد.. بيت ياشوط في منطقة الغاب بمحافظة حماة جميعها غير
سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفي اللاذقية جميع الطرق بالمحافظة سالكة عدا طريق جوبة برغال.. الغاب، في منطقة القرداحة غير سالك بسبب تراكم وتساقط الثلوج وطريق مركية.. مقامات بني هاشم وطريق صلنفة محطة البث الغاب سالكان بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مبينة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بإدارة المرور على الرقمين 5411365 و5422703.

 

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