حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح هذا اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن كل الطرق في المحافظات سالكة عدا طريق “مركية.. مقامات بني هاشم” في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مبينة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بإدارة المرور على الرقمين 5411365 و5422703.

سانا