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حالة الطرق العامة بسبب الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات حتى قبل ظهر اليوم.

وذكرت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق ما عدا منطقة الزبداني طريق سرغايا عطيب جديدة يابوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة قطنا جميع الطرق سالكة عدا طريق دربل عرنة غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق ظهر الجبل والطرق المؤدية لناحية ملح قرى تل اللوز طليلين و ابوزريق شعف والحريسة الهويا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة في المحافظة عدا طريق عام خان أرنبة حضر سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مذكرة بأنها خصصت الارقام ” 5411365/5422703″ للاستعلام عن حالة الطرق .

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