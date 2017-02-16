حالة الطرق السائدة بسبب الأحوال الجوية حتى ظهر اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات حتى ظهر اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن الطرق الدولية على أوتوستراد دمشق حمص موقع القطيفة والنبك وأوتوستراد دمشق بيروت موقع الزبداني سالكة مع استمرار تساقط الثلوج.



… في منطقة الزبداني… طريق بلودان الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة التل طريق رنكوس حوش عرب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق شهبا نمرة وطريق ملح تل اللوز طليلين أبو زريق شعف الحريسة الهويا وطريق المقوس ضهر الجبل والطرق المؤءدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق الكفر صلخد جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



أما طريق شهبا شقا وطريق صلخد حوط والقرى التابعة لمنطقة صلخد باتجاه قرية عرمان ملح وناحية الغارية فهي سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مذكرة بأنها خصصت الرقمين التاليين للاستعلام عن حالة الطرق (5411365)-(5422703).