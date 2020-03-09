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حالات تسمم لزبائن مطعم في حلب.. والمحافظ يصدر قرار باغلاقه

أصيب ٢٣ شخصا خلال اليومين السابقين بحالات تسمم جراء تناولهم وجبات جاهزة من محل متخصص ببيعها في حي الفرقان بحلب. 


وأفادت مصادر صحفية أن قرارا صدر بإغلاق محل بيع الوجبات السريعة بالشمع الاحمر لمدة ٣٠ يوما بتوجيهات من محافظ حلب حسين دياب حرصا على سلامة المواطنين ولردع باقي المطاعم على الالتزام بقواعد السلامة العامة. 


مصدر في صحة حلب أوضح أن مشافي عامة وخاصة ابلغت المديرية بورود حالات تسمم إليها أمس وأول امس، تجاوزت ٢٣ حالة اسعف معظمها إلى مشفى “حلب الجامعي” ومشافي “الوطن” و”السوري التخصصي” و”الشهباء” الخاصة، وعلى الفور جرى اعلام شعبة الامراض السارية و المزمنة في المديرية بالأمر، والتي بدورها سارعت مع رئيس فريق التقصي الوبائي بالقيام بجولة ميدانية على هذه المشافي لتقصي أسباب التسمم. 


المصدر اشار إلى أن تقصي المعنيين لحالات التسمم أثبت حدوثها، وتبين أنها ناتجة عن تناول جميع الاشخاص وجبات من مصدر واحد هو محل سيرجية للوجبات السريعة الواقع بجانب حلويات مهروسة بحي الفرقان، ورفع بموجب ذلك تقرير إلى محافظ حلب يقترح إغلاق المحل لثلاثين يوما. 


وكان محل شهير لبيع الوجبات الجاهزة في حي الموكامبو بحلب تسبب العام بإصابة ٤٠ من زبائنه بحالات تسمم بسبب مادة المايونيز الداخلة في صناعة الوجبات، وإغلق على اثرها بالشمع الاحمر لثلاثين يوم أيضا.