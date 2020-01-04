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حالات تسمم بالمياه في “وادي بردى”..

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً حول حالات تسمم في منطقة أشرفية الوادي – جديدة الشيباني التابعتين لمنطقة وادي بردى في ريف دمشق.


بدوره، بيّن مدير صحة ريف دمشق، ياسين نعنوس، أن عدد الحالات هو ٧٩ حالة موثقة تراوحت بين الإسهال والإقياء في أشرفية الوادي وجديدة الشيباني.


 مضيفا، أن مديرية الموارد المائية ومديرية الصحة سحبت عينات من مياه أحد الآبار التي يشتبه بأنها ملوثة، حسب ما نقلت إذاعة شام اف ام.


وصرح مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها، مازن شبلي، أن نتائج تحاليل المؤسسة أكدت أن شبكة المياه العامة في تلك المناطق آمنة وصحية وقابلة للاستهلاك البشري مئة بالمئة.


وأشار الشبلي إلى أن سبب حالات التسمم تعود إلى مياه البئر الموجود في الفرن بمنطقة جديدة الوادي والتي أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وأضاف أن هذا البئر غير موصول على شبكة المياه العامة ولكن استخدام مياهه في عملية صنع الخبز وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار حالات التسمم.