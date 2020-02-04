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حاكم مصرف سورية المركزي: المصدرون والمستوردون يُسمح لهم التعامل بالدولار

أوضح حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذي سيتعاملون بالدولار.

ونشر المصرف المركزي عبر صفحته في فيسبوك، تفاصيل اجتماع عقد يوم أمس جمع حاكم المركزي مع ممثلين عن تجار ومصدري الخضار والفواكه لبحث آليات دعم الصادرات وسبل تعزيز عملية تصدير الإنتاج الزراعي.

وأكد نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، أن حاكم مصرف سورية المركزي أوضح أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذي سيتعاملون بالدولار، مشيراً إلى أن الحاكم وعد بأن الآلية التنفيذية ستصدر عما قريب بخصوص التصدير حتى لا يتم إيقاف عمل المصدرين والمستوردين.

وأضاف قسومة “سنعمل في لجنة المصدرين على اتخاذ قرار من اتحاد غرفة التجارة لإعطاء المصدرين هوية مصدر، وذلك لحمايتهم في حال كان بحوزتهم قطع أجنبي”، كاشفاً عن عقد اجتماع آخر خلال مدة ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، لفت قسومة إلى أن حاكم المركزي وعد بإعطاء علاوة على السعر التفضيلي للدولار وهو 700 ليرة بنسبة 15 بالمئة، ليصبح سعر الصرف 805 ليرات، وهي ميزة تخص الخضار والفواكه.

 


الوطن