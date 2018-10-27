حاكم كاليفورنيا ينتقد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، جيري براون، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من معاهدة إتلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.



وقال براون في مقابلة مع وكالة أسوشيت دبرس: “عندما تمتلك البشرية تكنولوجيا يمكنها تدمير الحضارة الإنسانية بالكامل، لا يوجد أي شيء مهم جدا، يمكنه أن يوقف الحوار والمناقشة الجادة”.



وأعرب حاكم الولاية الأمريكية، عن اعتقاده، بأن الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، مصابان “بالعمى” فيما يتعلق بالتهديد النووي العالمي .



و جرت مقابلة براون مع الوكالة في نفس اليوم الذي شغل فيه منصب رئيس مجلس إدارة،” منظمة علماء الذرة المتحكمين بيوم القيامة”.



وفي يناير الماضي، أفاد ممثلو المنظمة، بأن “عقارب ساعة يوم القيامة” الرمزية (التي تشير إلى خطر حدوث الكارثة العالمية)، أصبحت أقرب إلى منتصف الليل النووي، أما الآن فانتقلت العقارب إلى الساعة 23:58 دقيقة، تماما كما كانت في عام 1953 بعد الاختبار الأول للقنبلة الهيدروجينية.



وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نية الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى رد فعل سلبيا في موسكو وبكين وكذلك بين العديد من حلفاء واشنطن في حلف الناتو.



المصدر: نوفوستي