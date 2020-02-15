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حاكم المصرف المركزي: تجار سورية لا ينامون دون أن يحولوا أموالهم السورية إلى دولار”..!

بدت نبرة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول حادة تجاه قطاع الأعمال، عندما اعتبر أن طروحاتهم ترمي بالكرة إلى ملعب الفريق الحكومي، وأن حديثهم حول عدد من القضايا التي أثاروها خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اتحادات غرف التجارة السورية منفصل عن الواقع، وكأنه يُطرح في عام 2010 وليس في عام 2020، ولا ينم عن أية شراكة مع الحكومة،

وأن ثمة فارق كبير بين هذا الاجتماع واجتماع الصناعيين يصل إلى 180 درجة، مؤكداً أن قرارات المصرف المركزي واقعية وتتوائم مع متغيرات المرحلة، وأن سعر الصرف يعكس بالمحصلة معلومات حول حجم تحديات هذه المرحلة من عقوبات ودمار بالبنى التحتية ومشكلة التهريب وغيرها، متحفظاً على تجاهل التكاليف التي يتكبدها المركزي لجهة الحد من تذبذب سعر الصرف.

وأبدى الحاكم استهجانه من طروحات التجار الغريبة خاصة تلك المتعلقة بـ”فتح باب الاستيراد على مصراعيه للحد من التهريب”، خاصة إذا ما علمنا أن فاتورة الاستيراد تبلغ 7 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه عندما كانوا يطالبون المركزي برفع سعر الفائدة على القطع الأجنبي إلى مستويات تقارب مستويات القطاع المصرفي اللبناني “12%”، كان المركزي ينبههم إلى أن ثمة مخاطر تحيط بلبنان ولذلك يرفع الأخير مستوى سعر الفائدة، وبالفعل هذا ما حصل، مشيراً إلى أن أغلبية التجار “لا ينامون دون أن يحولوا أموالهم السورية إلى دولار”..!.

 


وكالات