العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي
دمشق ترفض التدخل الأممي في «اللجنة الدستورية»
سوريون يواجهون فجائع الحرب... بمزيد من الموت
ميليشيا «الحر» تدعي الاتفاق مع داعش على إخلاء جنوب إدلب
لافروف: التصرفات الأمريكية في سورية تشكل تهديدا لوحدة أراضيها
مركز التنسيق الروسي: "النصرة" , “الخوذ البيضاء” يحضرون لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بإدلب
إصابة 4 أطفال بدمشق وريفها..والجيش يرد على مصدر القذائف
سوريو الجولان في الذكرى الـ 36 لإضرابهم المفتوح ضد الاحتلال
صدور قانون يحدد الرسوم القنصلية خارج سورية
الجيش يعثر على أسلحة وذخائر إسرائيلية الصنع داخل أوكار إرهابيي (داعش) في المناطق المحررة بدير الزور
النظام التركي يصعد عدوانه على عفرين… شهداء وجرحى جراء استهدافه المشفى والأحياء السكنية
"وحدات الحماية الكردية": لا مشكلة بدخول الجيش السوري إلى عفرين
بعد إسقاط ال : F16 إسرائيل تستعد لحرب حقيقية مع إيران وسورية
تفجير حافلة ركاب بريف السويداء
موسكو تنفي علمها بوجود قاعدة عسكرية لإيران في سورية

حاسوب جبار للعسكريين والقوات الخاصة!

استعرضت شركة باناسونيك مؤخراً نسختها الجديدة من الحواسب المحمولة المصفحة المخصصة للعسكريين والقوات الخاصة.

وتتميز هذه أجهزة “CF-20 Mark 2″، وهي من فئة “Toughbook”، بهيكلها المتين المضاد للصدمات والمقاوم للماء والغبار، الأمر الذي يجعلها حواسيب ممتازة يمكن اعتمادها من قبل العسكريين أو القوات التي تعمل في الظروف الصعبة كفرق الإنقاذ ووحدات الإطفاء.

وإضافة لكل ما سبق، يقاوم هيكلها الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن أجهزة التشويش والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ما يصعب عملية اختراقها لاسلكياً.

كما يمكن للمستخدمين فصل شاشات حواسيب “CF-20 Mark 2” عن الجسم الأساسي، لتعمل بشكل مستقل كحاسب لوحي.

وزودت تلك الأجهزة بشاشات دقتها “1920/1200” بيكسل بمقاس 10.1 بوصة تعمل باللمس، ويمكن للمستخدم استعمالها حتى وهو يرتدي القفازات، فضلاً عن بطارية جبارة تتيح العمل بشكل متواصل لـ 16 ساعة.

أما المعالج فأتى من نوع “Intel Core i5-7Y57 vPro” من الجيل السابع، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية “SSD” بحجم 256 غيغابايت.

ويمكن شراء هذا الأجهزة بالتواصل مع الشركة المصنعة مباشرة، ويبدأ سعرها من 3099 دولاراً.

المصدر: فيستي. رو

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.