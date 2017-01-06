حازم نو يحقق أفضل مركز للاعب سوري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة المضرب

تقدم لاعب منتخب سورية لكرة المضرب لفئة تحت 18 عاما حازم نو 62 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة ليحتل المركز 172 عالميا وهو أفضل مركز يحققه لاعب سوري والأفضل ل”نو” في مسيرته الرياضية.



وبلغ لاعب منتخبنا وهو من مواليد عام 2000 هذا المركز عقب استبعاد اللاعبين من مواليد 1998 من تصنيف فئة الشباب مطلع العام الجاري وضمهم لفئة فوق 18 عاما وبعد نتائجه الجيدة في البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي حيث أحرز مع لاعب كوري جنوبي المركز الثاني لمنافسات الزوجي في بطولة اندونيسيا الدولية كما حقق المركز ذاته لمنافسات الفردي في بطولة تايلاند الدولية.

سانا