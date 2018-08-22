حارس يسرق مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي من فيلا بريف دمشق

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بتعرض الفيلا العائدة له في قرى الأسد لسرقة مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أثناء غيابه عنها، وقد سرقت عدة مرات.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم ألقي القبض على أحد حراس الفيلا المدعو (علي الشيخ) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي من الفيلا العائدة للمدعي بمفرده.



كما اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي من الفيلا المذكورة، وذلك منذ حوالي شهر ونصف، وتصريفه وإنفاق جزء منه.وقد تم استرداد مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، ومائتي ألف ليرة سورية وسلم إلى صاحب الفيلا أصولاً