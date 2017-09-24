حادثة محرجة جديدة تواجه أردوغان ، هذه المرة في نيويورك !

تعرّض الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان لحادثة محرجة في نيويورك.

فقد أظهر فيديو نشرته “صوت أميركا” حالة من الفوضى حين كان يلقي كلمة خلال مشاركته في تجمّع لمؤيّديه.

ونجمت الفوضى عن إقدام أحد الأشخاص على مقاطعة كلمة أردوغان صارخًا “إرهابيٌّ إرهابيّ”، قبل أن ينهال بعض مناصريه بالضرب على الشاب.

كما اعتدى مناصرو أردوغان على شخص آخر كان محاطاً برجال أمن.

وحاول أردوغان استيعاب الموقف الحرج وقال لنحاول عدم ضرب الاجتماع من أجل بعض الإرهابيين.

يشار إلى أنه في منتصف شهر أيار الماضي اندلعت مواجهات عنيفة بين حراّس اردوغان ومتظاهرين كرد في واشنطن بعد لقاء بين أردوغان وترامب.

المصدر: الميادين نت