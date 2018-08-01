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حادثة سرقة شركة الأجهزة الخليوية وطعن عامل فيها ببرج دمشق “طلعت تمثيلية”

كشف فرع الأمن الجنائي بدمشق عن تفاصيل حقيقة العصابة التي قامت بعملية نهب شركة معدة لتجارة الأجهزة الخليوية في برج دمشق، والذي أقدم خلالها أحد أفراد العصابة على طعن عامل بالشركة.

ونشر موقع وزارة الداخلية أنه “من خلال التحري وجمع المعلومات من قبل فرع الأمن الجنائي تبين وجود تلاعب في حسابات تلك الشركة”.

وأضافت الوزارة أنه “بتدقيق إصابة العامل ( م – ع ) تبين عدم وجود آثار تدل على طعنه”.

وبعد تحقيق عناصر الأمن الجنائي مع العامل ومواجهته بالأدلة “اعترف بأن إدعائه بتعرضه لحادثة سلب كان بقصد تضليل التحقيق، وإبعاد الشبهات عنه”.

واعترف العامل بقيامه بالتخطيط المسبق لسرقة المبلغ المذكور بالاشتراك مع صديقه (ي – ج)”.
واتفق المجرمان على “عمل جرح طفيف بسكين في كتف العامل لإيهام أصحاب الشركة بتعرضه للسلب ، وقام بإخفاء المبلغ المسروق لديه”.

وبدلالة المقبوض عليه “تم إلقاء القبض على صديقه وبتحري منزله عُثر على المبلغ المسروق الذي بلغ 71 ألف و123 دولار أمريكي”.

وتم استرداد كامل المبلغ المسروق من الشركة والتحرز عليه أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .

 

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