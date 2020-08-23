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حادث مروري يودي بحياة طفلة بالقرب من نفق نهر عيشة بدمشق

لقيت طفلة مصرعها اليوم بدمشق نتيجة تصادم سيارة شاحنة كبيرة مع سيارة نوع سوزوكي محملة بالخضار بالقرب من نفق نهر عيشة باتجاه اتستراد دمشق درعا، وبداخل السيارة السوزوكي السائق وامراتين احداهما حامل والامراة الثانية تحمل بيدها طفلة عمرها سنتين ونصف تقريبا توفيت على الفور وتم نقل الطفلة المتوفاة والامراتين والسائق الذين اصيبوا برضوض الى احد مشافي دمشق.


حضر فرع مرور دمشق على الفور وتم التحرز على سائق السيارة الشاحنة وازالة اثار الحادث من الطريق وفتحه مجددا بشكل كامل.