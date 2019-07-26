حادث قطار يودي بحياة أم وابنها على سكة اللاذقية – طرطوس

أدى حادث قطار وقع مساء اليوم على خط حديد اللاذقية – طرطوس إلى وفاة أم وابنها على الفور، فيما نجا الأب وطفلين آخرين.



وقال مدير فرع اللاذقية للخطوط الحديدية السورية المهندس عدنان بيطار إن "حادثا مؤسفا لقطار الركاب القادم من اللاذقية باتجاه طرطوس أودى بحياة أم وابنها ونجاة الأب وطفلين آخرين عند منطقة الشقيفات - القبو – القرداحة" .



وأكد بيطار أنه وبسبب عبور العائلة على ممر السكة عند تقاطع سطحي مغلق غير مخصص للعبور لا البشري ولا للمركبات، ورغم نداءات زمور القطار واللجامات القسرية التي استخدمها السائق إلا أن الحادث وقع وأدى لوفاة الأم ( كهرمان جبر محمد 33 عاماً) والطفل ( سامر مازن تزكه 5 أعوام).



وكانت فتاة عشرينية فقدت حياتها قبل يومين بحادث قطار على ذات الخط جراء سيرها على السكة وهي تضع سماعات الأذنين ما حال بينها وبين سماعها زمور القطار الذي لم يتمكن من التوقف بسبب قرب المسافة.



المصدر : صفحة وزارة النقل على فيسبوك