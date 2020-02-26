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حادث سير مروع في مشروع دمر بدمشق

حادث سير مروع في مشروع دمر بدمشق

أصيب عدة مدنيين بعضهم في حالة حرجة جراء حادث مروري في منطقة مشروع دمر, عند دوار الكنيسة بسبب تدهور شاحنة وسقوطها على عدد من السيارات المتواجدة في الشارع.


وبحسب  "سانا", فقد توفي شخص وأصيب آخر جراء تدهور سيارة شاحنة واصطدامها بعدد من السيارات قرب دوار الكنيسة في دمر بدمشق اليوم.


وأفاد مصدر في مرور دمشق بأن الحادث وقع بعد تدهور سيارة شاحنة إثر خلل فني فيها أدى إلى اصطدامها بنحو 15 سيارة تضرر بعضها بشكل كبير ووفاة شخص وإصابة آخر يبلغ من العمر 38 عاما.


وأضاف المصدر انه تم إسعاف المصاب إلى مشفى المواساة وجرت على وجه السرعة إزالة السيارات المتضررة من الطريق لعودة حركة المرور بشكل طبيعي.

 