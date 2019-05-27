حادث سير مروع على طريق دمشق حمص

توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفل وطفلة، وأصيبت شابة بجروح اليوم، جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق حمص، بالقرب من ضاحية الأسد السكنية.



وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إن سيارة خاصة تقل أربعة أشخاص نوع "كيا فورتي" كانت قادمة باتجاه مدينة دمشق، اشتعلت فيها النيران بعد انقلابها على جانب الطريق قرب الجسر المؤدي إلى ضاحية الأسد بريف دمشق.



الجدير بالذكر أن السائق برفقة طفل وطفلة قد فارقوا الحياة نتيجة الحادث، فيما أصيبت شابة في التاسعة عشرة من عمرها بجروح بالغة وتم إسعافها إلى مشفى الشرطة في حرستا.