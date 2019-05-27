مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
من يخطف البعث
الجيش يشتبك مع الدواعش بمحيط بادية السخنة.. و«قسد» تتخبط شرق الفرات
موسكو تدعو أميركا للانسحاب من «التنف» وتفكيك «الركبان»
ضغوط أميركية لتجميد الجبهات: معارك كفرنبودة تنذر بجولة تصعيد طويلة
التلفزيون السوري: معارك شرسة بين الجيش والإرهابيين في كفر نبودة بريف حماه
واشنطن تحذّر دمشق من «التصعيد» في إدلب
هيئة «تحرير الشام» وميليشيا «الجيش الوطني» تهاجمان نقاط الجيش في ريف حماة
أنقرة توسّع رهاناتها في شرقيّ الفرات:نحو صفقة مع «قسد» برعاية واشنطن؟
درس سوري في الشؤون الخارجية الأمريكية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حادث سير مروع على طريق دمشق حمص

توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفل وطفلة، وأصيبت شابة بجروح اليوم، جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق حمص، بالقرب من ضاحية الأسد السكنية.


وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إن سيارة خاصة تقل أربعة أشخاص نوع "كيا فورتي" كانت قادمة باتجاه مدينة دمشق، اشتعلت فيها النيران بعد انقلابها على جانب الطريق قرب الجسر المؤدي إلى ضاحية الأسد بريف دمشق.


الجدير بالذكر أن السائق برفقة طفل وطفلة قد فارقوا الحياة نتيجة الحادث، فيما أصيبت شابة في التاسعة عشرة من عمرها بجروح بالغة وتم إسعافها إلى مشفى الشرطة في حرستا.