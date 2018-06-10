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حادث سير أليم على المتحلق الجنوبي.. دهس ابنة الـ 14 عاما و فر بسيارته !

فارقت الطفلة إسراء القاوقجي الحياة، إثر حادث سير أليم على المتحلق الجنوبي مساء أمس.

وفي تفاصيل الحادثة، ووفقاً لمصادر أهلية، فقد كانت الطفلة إسراء تبحث عن جوالها الضائع على الرصيف بالقرب من المتحلق الجنوبي، قرابة الساعة التاسعة مساءاً، وبشكل مفاجئ صعدت إحدى السيارات على الرصيف، واتجهت مسرعة نحو إسراء فصدمتها بقوة، مما تسبب بدفعها نحو الشارع، لتلاقي حتفها تحت عجلات سيارة أخرى، دهست جسدها فهشمته، وعلى الفور قامت والدة الطفلة بإسعافها إلى مشفى المواساة في محاولة منها لإنقاذها، لكن إسراء وصلت إلى المشفى مفارقة الحياة.

وذكرت المصادر الأهلية بأن كلا السائقين لم يحاولا إسعاف إسراء، بل سارعا إلى الهروب من مكان الحادثة.
ابنة الأربعة عشر ربيعاً كانت قد توجهت في اليوم الذي يسبق الحادثة لأحد الأسواق برفقة والدتها، لشراء ثياب العيد، لكن الموت كان أقرب إليها من فرحته.


يذكر أن شقيق إسراء توفي قبل بضعة سنوات بحادث سير مشابه على الاتستراد ذاته، وكان يبلغ من العمر حينها 7 أعوام فقط.

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