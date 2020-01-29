حاجز للجيش يمنع دورية أمريكية من العبور عبر طريق حلب-الحسكة-الرقة

منع حاجز للجيش العربي السوري دورية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من المرور عبر الطريق الدولي “حلب-الحسكة-الرقة”.



وقالت مصادر ميدانية : “دورية للاحتلال الأمريكي مكونة من 11 مدرعة عسكرية وتضم عدداً من العناصر بينهم ضابطين ومترجم عراقي، حاولت المرور عبر حاجز للجيش العربي السوري عند قرية تل اللبن غربي ناحية تل تمر شمال غرب الحسكة”.



وأضافت مصادر الخبر أن “عناصر الحاجز العسكري السوري منعوا الدورية الأمريكية من المرور على الطريق الدولي عبر حاجزهم”.



كما حدثت حالة مماثلة في الشهر الفائت، حيث منع الجيش السوري بقرية حامو في ريف القامشلي مرور قافلة تابعة للاحتلال الأمريكي من العبور عبره وأجبروها على الانسحاب.



وتستمر قوات الاحتلال الأمريكي في تصرفاتها غير الشرعية في الجزيرة السورية من خلال تسيير دورياتها في الطرقات العامة والقرى بالتزامن مع عمليات سرقة النفط والآثار السورية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تنتشر في مناطق غنية بالثروة النفطية شرقي الفرات السوري، وتسيطر عليها إضافة على عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها في تلك المناطق بحثاً عن الآثار، إلى جانب الانتهاكات التي تمارسها هي و”قوات سوريا الديمقراطية” بحق المدنيين، الذين خرجوا بالعديد من المظاهرات المطالبة بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم.



وتشدد الدولة السورية على ضرورة خروج الاحتلال الأمريكي من أراضيها، وتتحدث باستمرار على سبل التخلص منه، كما يؤكد أهالي المناطق التي يتواجد بها الاحتلال الأمريكي على رفضهم لهذا الوجود.