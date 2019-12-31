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حاتم الغايب غير راضٍ عن إداء فجر ابراهيم

أكد رئيس اتحاد الكرة العميد حاتم الغايب في تصريحات تلفزيونية، أنه غير راضٍ عن أدء المنتخب السوري الأول، قائلاً: إن الأداء لم يلب الطموحات للمنتخب الأول في الجولات الخمس، على الرغم من حصده النقاط الكاملة في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.


وحول تصريحات اللواء موفق جمعة بإبقاء فجر ابراهيم مدرباً للمنتخب بغض النظر عن نتائج انتخابات اتحاد الكرة، قال "الغايب" :مع الاحترام لتصريحات لواء الرياضة السورية موفق جمعة، فإننا نطالبه باستقلالية كاملة للاتحاد، مضيفاً: لجنة المدربين ولجنة المنتخبات من تحددان بقاء أو رحيل فجر إبراهيم


وكان " الغايب قد صرّح مسبقاً لـ "هاشتاغ سوريا" عقب فوزه بالانتخابات بأن برنامجه الانتخابي يؤكد على العمل من أجل الاستقلالية الفنية للاتحاد بعيداً عن وصاية الاتحاد الرياضي العام، مؤكداً على سياسة العمل في سوريا كدولة مؤسسات.