جيمي كارتر: في سوريا ، السلام القبيح أفضل من حرب أخرى

خلال قمتهم في هلسنكي – فنلندا ، في يوليو / تموز (الماضي) ، اتفق الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب السورية ، وابعاد القوات الإيرانية عن المنطقة الحدودية السورية الإسرائيلية ، كما أشار الرئيس ترامب إلى أنه مستعد لقبول بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه ، ومستعد لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

هذه هي البداية ، لكن هناك حاجة إلى المزيد لإنهاء العنف في سوريا.

وبدءًا من عام 2011 ، احتشدت القوى الغربية والشرقية في الشرق الأوسط حول شعار “الأسد يجب أن يذهب”. هذا التركيز الفريد على مصير الرئيس السوري ، عقد المواقف على جميع الجهات ، وجعل من الصعب جدًا ، استكشاف خيارات وحلول أخرى للأزمة .

لقد تراجعت الدعوات لتغيير النظام منذ ذلك الحين ، لكن لا تزال هناك بعض الأصوات في دوائر السياسة الغربية ، التي تتطلب انتقال السلطة بالكامل من حكومة الأسد. هناك نهج أفضل في هذه المرحلة ، وهو منح الحكومة السورية فرصة لاختبار قدرتها على الشروع في مسار جديد ، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

يجب على الدول الغربية ، ومن بينها الولايات المتحدة ، ان تساهم في ذلك ، وأن تعيد التفاعل مع الحكومة السورية بشكل متزايد ، ويمكنهم البدء بإعادة فتح سفاراتهم في سوريا ، لأن غياب الدبلوماسيين الغربيين عن دمشق ، أدى إلى ضياع الكثير من الفرص.

يجب على الغرب أيضا ، التخلي عن مطلب تغيير النظام ، وتخفيف توقعاتهم ، حول حدوث تحول ديمقراطي في سوريا على المدى القصير أو المتوسط ، وبدلا من ذلك ، ينبغي أن يكون التركيز على بناء الديمقراطية تدريجيا .

في مقابل إعادة العلاقات مع الحكومة السورية ، يجب أن يُطلب من دمشق تفعيل خطة إصلاحات ، يضع فيها الغرب مطالب معتدلة قابل للتنفيذ . إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون الغرب مستعدًا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ، ربما بشكل انتقائي حسب القطاع الممكن لكل دولة المساهمة فيه . وستظل المساعدات الإنسانية وحدها ، بلا عائد إذا لم يتمكن السوريون من إعادة إنعاش اقتصاد البلاد ، وخلق فرص عمل، خاصة للشباب.

لا يمكن إحياء الاقتصاد السوري في حين تواجه البلاد عقوبات تؤذي المواطنين العاديين ، وسيكون رفع العقوبات ، أمرا حاسما في حل التحديات الضخمة ، المتمثلة في إعادة الإعمار والبطالة واعادة النبض للاقتصاد.

وبخلاف ذلك ، فإن جيلًا من الأطفال السوريين الذين بلغوا سن الرشد في السنوات القليلة المقبلة ، والشباب العاطلون ، الذين هم الآن في العشرينات من عمرهم ، سيكونون عرضة للتجنيد والمسلحين المتطرفين ، ويمكنهم استئناف الحرب في العقد القادم ، ما يعني استمرار خطر نشوب الحرب من جديد في السنوات القادمة.

للبدء بمعالجة هذه التحديات العديدة ، يجب على جميع الأطراف المعنية في العملية السياسية ، الانخراط في عملية سياسية لتخفيف الحرب ، وإن تقويض عملية السلام في جنيف من قبل الجانب السوري أو الاوروبي ، لن يؤدي سوى الى المزيد من عدم الاستقرار واستمرار المعاناة.

هناك دوافع أخرى للصراع في سوريا يجب معالجتها ، وينبغي على حكومة الأسد التعامل معها ، وإيقافها بمساعدة روسيا وإيران ، خاصة بعد استعادة أغلب الأراضي من أيدي قوات المتمردين ، تتراوح بين الميليشيات العلمانية والجهاديين المرتبطين بالدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة ، وغيره من الجماعات المتطرفة العنيفة ، سواء كانت العلمانية أو الجهادية المتطرفة.

على الرغم من هذه الانتصارات ، تظل الكثير من أراضي سوريا خارج سيطرة الحكومة ، ووفقا لمركز كارتر للأبحاث ، فمازالت 27٪ من أراضي البلاد في الشمال والشرق ، تحت سيطرة الأكراد السوريون بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ، كما وتسيطر جماعات معارضة بعضها على علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد ، وقد أنشأت تركيا محمية على طول شريطها الحدودي مع سوريا في الشمال الغربي السوري تحديدًا .

في يوليو (تموز)، التقى وفد كردي مع الحكومة السورية ، بهدف التفاوض على استمرار الحكم الذاتي ، الذي حظي به الأكراد منذ بداية الحرب. كان هذا تطورا بناءا ، ويجب تشجيع المزيد من مثل هذه المحادثات.

على المعارضة المتركزة في إدلب ، استكشاف حلول جديدة من خلال الحوار السياسي، إذ أنه لا جدوى من استمرار القتال ، وفي الوقت ذاته ، سيتطلب تحديد مصير الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال غرب سوريا تدخلًا دوليًا.

ومن أجل أن تكون تلك الخطوات المعقدة ، مثمرة وفعالة ، يجب على الحكومة السورية القبول بحتمية الإصلاح ، واتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ، والمساءلة عن معاملتهم ارتكبت انتهاكات هائلة لقوانين الحرب وحقوق الإن

سان في سوريا ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

بعض هذه الانتهاكات مستمرة الى اليوم ، ونتيجة لذلك ، شُرد نصف سكان البلد ، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم. لقد كان المجتمع الدولي ، شاهداً عاجزاً أمام تلك الانتهاكات ، باستثناء ماحدث عام 2013 ، عندما بذلت جهود روسية أمريكية مشتركة للتخلص من الجزء الأكبر من مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا.

إن تحديد المسؤولية عن الكارثة في سوريا ، سيكون جزءًا هامًا من العلاج في مرحلة مابعد الحرب ، لكن الأولوية الآن ، يجب أن تكون هي إنهاء الحرب.

لقد استنتج العديد من السوريين ، أن أي سلام جزئي ، حتى سلام غير كامل أو حتى مشوه ، أفضل من العنف المتواصل ، وان البديل ، سيكون استمرار فشل الدولة ، لعقود مقبلة في قلب الشرق الأوسط.



جيمي كارتر - الرئيس السابق للولايات المتحدة - التجدد