جيش خالد يفجر سد تسيل بريف درعا الغربي

وصلتنا معلومات عن قيام مايسمى بجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش بتفجر سد تسيل بريف درعا الغربي, ما أدى لتدمير العبارة الرئيسية وتسرب المياه منه.

من جهة أخرى أكد مصدر عسكري مقتل عدد من الإرهابيين أثناء محاولتهم التسلل إلى عدد من النقاط العسكرية في حي المنشية بدرعا من اتجاه مدرسة معاوية باستهداف تجمع لهم في محيط مدرسة الخنساء وتدمير دشمة رشاش ومربض هاون بمن فيهما في الطرف الشمالي لحي الكرك.

كما قتل اليوم 6 ارهابيين واصيب 5 آخرين بجراح خطرة إثر تفجير الجيش السوري عبوة ناسفة لدى مرور بيك أب "هيلوكس" لمسلحي "لواء المهاجرين والانصار على طريق الغارية الغربية - صيدا في الريف الشرقي لدرعا كان متجهاً الى حي المنشيه لمؤازرة المجموعات المسلحة، عرف منهم : علي الحريري، أحمد عبدو الحريري، أحمد سليمان الحريري، عبدالله الحريري، فارس فهمي الفقاعي وحسام الشبلاق