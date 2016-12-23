جيش الاحتلال التركي يطلق الرصاص على المدنيين ويحرق منزلا بريف الحسكة

قامت قوات جيش الاحتلال التركي باطلاق النار الكثيف على منازل قرية تبريف مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، دون وقوع إصابات بشرية، ما أدى لاحترق منزل بشكل كامل في القرية.



وبينت مصادر محلية أن إطلاق النار المكثف من قبل الجيش التركي أدى إلى نشوب حريق في منزل المواطن حاجي حج محمود من أهالي القرية وهو مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصم وأبكم).



وأوضحت المصادر أن إطلاق الرصاص من قبل الجيش التركي على القرية تزامن مع توغلات عدة للجيش التركي في عدة نقاط حدودية وجرف للحدود داخل الأراضي السورية في منطقة عين ديوار بريف المالكية لإقامة جدار عازل على الحدود، مشيرة إلى أن هذه التوغلات مستمرة منذ عدة شهور.



وكشفت المصادر أن القرى الحدودية بين محافظة الحسكة وتركيا، والممتدة من المالكية شرقا حتى رأس العين غربا والواقعة جميعها تحت سيطرة “وحدات حماية الشعب”، تشهد من فترة لأخرى حالات إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على الأهالي، وسبق وأن أصيب عدد من المدنيين إضافة لاحتلال مساحات داخل الحدود السورية .



وأشارت المصادر إلى أن آليات و مدرعات الجيش التركي وعناصره سبق لهم التوغل داخل الأراضي السورية في مناطق الشمالية والشمالية الشرقية للحسكة بريف بلدات القحطانية والجوادية ومدن عامودا والدرباسية ورأس العين والمالكية، دون ان تعترض هذه القوات المحتلة أي قوة عسكرية لردعها و ردها، علما أن هناك نقاط كثيرة عائدة “للوحدات الكردية” على طول الحدود.

عطية العطية

المصدر: الخبر